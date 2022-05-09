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В Германии разъяснили позицию об оплате российского газа

Минэкономики ФРГ: импортеры будут платить за российский газ в евро

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Hannibal Hanschke/Reuters

В Минэкономики Германии заявили о неизменности позиции по оплате российского газа: импортеры будут оплачивать его Газпромбанку в евро, передает ТАСС.

«Посредством этой оплаты мы выполняем наши обязательства по контракту», — отметил представитель министерства.

Он не уточнил, открыт ли счет в банке и осуществлялись ли не него переводы.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер исключил возможность оплаты российского газа в рублях как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. По мнению министра, Москва пытается шантажом заставить Берлин оплачивать поставки топлива в своей национальной валюте.

До этого «Газпромбанк» отказался принимать платеж за газ от Германии и Австрии через свою бывшую «дочку» Gazprom Marketing & Trading Ltd. По мнению экспертов, Берлин «ведет двойную игру»: сначала национализировал принадлежащую «Газпрому» компанию, а теперь пытается проводить через нее платежи для сохранения льгот.

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