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Новак заявил о желании России увеличить добычу нефти в мае

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Россия рассчитывает увеличить добычу нефти в мае по сравнению с апрельскими показателями. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше», — заявил Новак.

По его словам, уже сейчас майские показатели по добыче нефти стали лучше апрельских. В целом ситуация стабильная, и добыча продолжает восстанавливаться.

7 мая Ливия выразила желание продолжить переговоры с Россией по приостановленным нефтегазовым проектам в июне 2022 года. Ливийская сторона хочет начать этот процесс на площадке Петербургского международного экономического форума, который пройдет 15–18 июня.

До этого первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что Евросоюз (ЕС) не сможет долго отказываться от импорта российской нефти, за которую придется платить рублями.

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