Аналитик Фролов спрогнозировал острый дефицит газа в ЕС из-за отказа от поставок из России

В Евросоюзе (ЕС) из-за идеи с равномерным распределением газа между странами при отказе от топлива из России может произойти острый дефицит энергоресурсов. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Будет ситуация острейшего дефицита, которую невозможно будет решить предложениями просто перебрасывать газ», — отметил Фролов.

По его словам, сейчас в мире нет свободных объемов газа. Поэтому требование Еврокомиссии (ЕК) к ЕС о том, что необходимо делиться ресурсами с более пострадавшими странами, невыполнимо.

Он добавил, что идея равноправного энергопространства уже давно обсуждалась в ЕС. В частности, предполагалось построить многочисленные трансграничные газопроводы, которые позволяли бы оперативно переправлять газовые потоки из одной страны в другую. Однако реализовать эту идею у Европы так и не получилось.

3 мая в статье для итальянского портала Inside Over Андреа Мураторе написал, что Европа попала в «идеальный шторм» из-за экономического противостояния с Россией. По его словам, замещение российского импорта из других источников — не повод для радости. Например, в декабре 2021 года цена СПГ из США составляла $415,3 за тысячу кубометров, в то время как у России цена была $273.