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Продажи по программе туристического кешбэка завершатся 1 марта

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Продажи по программе туристического кешбэка завершатся досрочно, в ночь на 1 марта, поскольку выделенные на весеннее окно продаж средства практически полностью переданы туристам. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова, передает ТАСС.

«У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать», — сказала она.

Новый этап программы кешбэка за туры по России начался 18 января и должен был продлится до 12 апреля 2022 года. Согласно условиям программы, тур необходимо оплачивать картой «Мир», сумма кешбэка составляет 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить любое количество путевок.

В январе сообщалось, что спрос россиян на отели в первую неделю после старта пятого этапа программы туристического кешбэка вырос на 40%.

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