Глава Минэнерго озвучил последствия отказа от запуска «Северного потока — 2»

Если проект «Северный поток — 2» не будет запущен в эксплуатацию из-за санкций, его европейские партнеры могут подать в суд. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, пишет «Прайм».

«В реализации проекта участвовали несколько европейских компаний. Это будут потери для них, и кто-то им должен будет компенсировать эти потери. Они в суд могут обратиться. Мы исходим из того, что вопрос газоснабжения не должен политизироваться», — подчеркнул министр энергетики в беседе с Energy Intelligence на вопрос о вероятности незапуска газопровода из-за новых санкций в отношении России.

Минэнерго пока не подтвердило, что «Газпром» не сможет полностью – на 100% — использовать мощность «Северного потока — 2» по требованиям третьего пакета Евросоюза. В соответствии с ним, с 2009 года 50% объема должно быть зарезервировано под независимых поставщиков, пояснил министр.

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином заявил об остановке сертификации проекта «Северный поток — и2». Причина — признание Россией суверенитета ЛНР и ДНР.

«Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается «Северного потока — 2». Я попросил сегодня Минэкономики отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности», - сказал Шольц.

По словам канцлера, это технический, но необходимый административно-правовой шаг.

Без сертификации проект «Северный поток — 2» не может быть запущен.