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«Молдовагаз» пообещала расплатиться с «Газпромом» до 21 февраля

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Компания «Молдовагаза» пообещала расплатиться с «Газпромом» за поставки топлива до 21 февраля. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель организации Вадим Чебан.

Чебан отметил, что «Молдовагаз» продолжает совместную работу с предприятиями ТЭК, чтобы обеспечить полную оплату поставок газа до вечера понедельника, 21 февраля.

По его словам, уровень оплаты январских поставок газа бытовыми потребителями составляет 65%. В свою очередь экономические агенты выполнили свои обязательства по контракту перед «Молдовагазом» на 95%.

14 февраля Чебан сообщил, что компания «Молдовагаз» полностью расплатилась с «Газпромом» за январские поставки газа. Он также уточнил, что в начале месяца «Молдовагаз» уже перечислила «Газпрому» около $35 млн.

При этом в самом «Газпроме» заявили, что односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности «Молдовагаза» идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года.

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