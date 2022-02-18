Сбер повысил ставки по флагманским вкладам

С 18 февраля Сбербанк улучшил условия для клиентов по некоторым вкладам, сообщает пресс-служба компании. Так, были повышены процентные ставки по ведущим депозитам банка - СберВкладу и СберВкладу Прайм.

Процентные ставки по депозитам были увеличены на 1 и 1,5 п. п. соответственно. Теперь максимальная доходность с учетом капитализации процентов по СберВкладу Прайм составит 9,5%.

Также улучшены условия по вкладу Промо Управляй, повышение составило от 1,05 до 1,25 п.п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.

Как отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков, компания тщательно следит за тем, чтобы и вклады, и любые другие продукты Сбера не просто отвечали рыночным реалиям, но и обеспечивали клиентам наилучшие условия.

«СберВклад и СберВклад Прайм — наши самые популярные депозитные продукты, а с учетом повышения ставок они становятся еще более выгодными, а значит, и более востребованными», — рассказал он.

СберВклад объединяет сразу несколько преимуществ: проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок хранения средств клиент может установить свой — с точностью до дня. А СберВклад Прайм обеспечивает еще более высокую ставку и является лучшим выбором для владельцев годовой подписки СберПрайм+. Подробнее о СберВкладе можно узнать на сайте банка.