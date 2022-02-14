«Газпром» оценил европейские запасы газа

По данным «Газпрома», в газохранилищах Европы осталось около 10% от закаченного летом запаса газа, сообщает ТАСС.

Уточняется, что на понедельник, 14 февраля, 90,8% всех запасов газа из европейских подземных газохранилищ (ПХГ) уже отобраны.

Похожая ситуация отмечается в газохранилищах Украины, где запасы газа опустились до 10,8 млрд куб. м, что на 45,8% ниже показателя прошлого года.

Ранее «Газпром» заявил, что транзит газа через Украину находится на уровне вдвое меньше контракта.

До этого представитель министерства экономики Германии заявила, что ситуация с запасами газа в хранилищах страны вызывает беспокойство. На начало февраля уровень заполненности газа немецких хранилищ составлял 35-36%. Также сообщалось, что решение об увеличении поставок топлива является вопросом рынка и не зависит от государства.