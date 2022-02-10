Власти ОАЭ решили поэтапно отменить антиковидные ограничения

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) анонсировали постепенную отмену в стране антиковидных ограничений. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Процесс снятия ограничений начался после снижения показателей заболеваемости и достижения уровня коллективного иммунитета в 92%.

Так, к середине февраля будут сняты все ограничения на максимальное количество людей на транспорте, в туристических местах, торгово-развлекательных центрах и других коммерческих предприятиях.

Например, в Дубае уже отреагировали на решение, и с 15 февраля все мероприятия и общественные собрания в эмирате возобновят свою работу. Однако власти отметили, что необходимо соблюдать все профилактические меры и продолжать носить маски.

Российские туроператоры посчитали, что решение властей ОАЭ приведет к увеличению турпотока из России на 30%. Однако многие вопросы требуют дополнительных разъяснений, поскольку важно знать, какие ограничения будут сниматься дальше.

Ранее сообщалось, что Норвегия решила с 26 января 2022 года отменить карантин для всех российских туристов, независимо от прививочного статуса.