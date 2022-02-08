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Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране на 2022–2023 годы

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Global Look Press

Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 170 тыс. баррелей в день – до 11,97 млн, на следующий год – на 190 тыс. баррелей в день, до 12,6 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что в январе 2022 года минэнерго понизило прогноз добычи нефти на 2022 год до 11,8 млн баррелей в сутки, спрогнозировало добычу на 2023 год в объеме 12,41 млн баррелей в сутки.

Общая оценка нефти в 2021 году была повышена на 40 тыс. баррелей, до 11,2 млн баррелей в день.

Ранее министерская конференция ОПЕК+ на заседании одобрила увеличение добычи нефти в феврале на плановые 400 тыс. баррелей в сутки.

Уточняется, что следующее заседание министров стран ОПЕК+ запланировано на 2 февраля. На нем министры стран соглашения обсудят план по добыче нефти на март.

В декабре состоялось очередное ежемесячное заседание ОПЕК+. В ходе переговоров страны-экспортеры нефти, включая Россию, приняли решение сохранить текущий уровень увеличения добычи — 400 тыс. баррелей в сутки.

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