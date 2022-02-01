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Дан прогноз, куда может «отбросить» рубль геополитика в 2022 году

Аналитик Шульгин спрогнозировал, как на рубль скажется давление из-за геополитических рисков

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Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что рубль на фоне рекордно высоких цен на сырье, низкого уровня госдолга, профицита текущего счета и политики российского Центрального банка (ЦБ) должен выглядеть значительно сильнее. В комментарии агентству «Прайм» он добавил, что из-за нарастания геополитической напряженности и, как следствие, неопределенности, рубль может оказаться еще слабее, чем сейчас.

Неопределенность отечественной валюты сохранится на протяжении всего наступившего года, считает эксперт. Он предупредил, что не стоит ждать укрепления рубля.

«Военного вторжения не будет, но будут согласованные жесткие рестрикции, которые дамокловым мечом будут висеть над рынком», — поделился мнением Шульгин.

На рынок будет давить риск возможных жестких санкций при каждом геополитическом поводе.

Шульгин считает, что Евросоюз может начать согласовывать новый пакет санкций, но менее жесткий.

«Например, за то, что Россия, как может посчитать ЕС, неправомерно использует свое положение ключевого поставщика энергии в Европу. США могут начать разрабатывать санкции за кибератаки со стороны РФ», — добавил эксперт.

Ранее заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров рассказал, что рубль ослаб из-за геополитической напряженности. Также он напомнил, что из-за растущего давления на рубль и увеличения волатильности ЦБ решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

По его словам, если на рубль будет продолжено давление, то ЦБ может выйти на рынок с дополнительными интервенциями, то есть начать продавать валюту.
Еще один важный фактор для курса рубля — решение по ключевой ставке, которое планируется огласить на заседании Банка России 11 февраля.

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что рубль может укрепиться в случае сокращения дисконта за геополитические риски, который в значительной степени увеличился за последний месяц. По его прогнозам, рубль в случае благоприятного стечения обстоятельств вернется в диапазон 72–76 за доллар.

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