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В газовых хранилищах Европы осталось менее 20% от закачанного летом газа

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Bela Szandelszky/AP

В подземных газовых хранилищах Европы со состоянию на 29 января осталось менее 20% от закачанного туда летом газа. Об этом сообщает «Газпром» со ссылкой на данные на Gas Infrastructure Europe, передает ТАСС.

Так, из ПХГ было отобрано 80,3% газа. Согласно данным российской компании, объем активного газа в европейских хранилищах оказался на 27,3% меньше уровня 2021 года.

При этом общий уровень заполненности подземных газовых хранилищ Европы сократился уже до 39%, а в таких странах как ФРГ и Франция показатель составляет 37% и 36% соответственно. Минимальный уровень заполненности фиксируется в европейских ПХГ с 11 января 2022 года.

По состоянию на 27 января заполненность газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы была на уровне меньше 40%.

Предыдущее самое быстрое с начала календарного года снижение запасов хранилищ ниже 40% зафиксировали почти 5 лет назад — 3 февраля 2017 года.

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