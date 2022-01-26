Банк JPMorgan решил отказаться от вложений в российский рубль

Американский банк JPMorgan Chase перестал верить в рост рубля в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики из JPMorgan призвали своих клиентов отказаться от длинных вложений в российский рубль в связи с неопределенной геополитической обстановкой.

«Для стабильного ралли облигаций, вероятно, необходимы как снижение геополитической неопределенности, так и более явные признаки того, что инфляция достигла своего пика», — отметили в банке.

В JPMorgan добавили, что сейчас рубль недооценен в среднем на 13%. Однако в банке поставили крест на рубле, закрыв все позиции в российской валюте, объясняя это тем, что из-за ситуации с Украиной стало невозможно прогнозировать риски.

25 января управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил, что напряженность вокруг Украины может спровоцировать стремительный рост курса доллара — до 85–90 рублей в течение 30 дней.

Он отметил, что курс может вернуться к «фундаментальным значениям», если заинтересованные стороны начнут решать украинский кризис дипломатическим путем.