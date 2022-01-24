Экономист Хазин предупредил россиян об обнулении сбережений в феврале

Накопления россиян в феврале 2022 года могут обнулиться из-за поставок большинства готовых товаров в Россию из-за рубежа. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Михаил Хазин.

«Покупательская способность денег российских граждан существенно снизилась из-за рекордного уровня инфляции по итогам 2021 года. Однако впереди сбережения россиян ожидает еще один мощный удар», — отметил экономист.

По его словам, Центробанк и Минфин не могут восстановить российскую экономику. Из-за этого постоянно приходится искусственно занижать курс рубля по отношению к основным мировым валютам.

Хазин уточнил, что в большинстве своем, текущая ситуация связана с тем, что в Россию из-за рубежа поставляется большинство готовой продукции. Поэтому девальвация рубля для ЦБ является единственным эффективным инструментом сохранения деловой активности и экономического роста.

Однако политика ЦБ приводит к тому, что деньги россиян просто обесцениваются. Поэтому за покупку товаров приходится платить куда больше, чем это было раньше. Учитывая возможное повышение ставки в феврале, процесс девальвации денег граждан продолжится.

18 января эксперты банка ВТБ сообщили, что сбережения россиян на срочных рублевых вкладах в 2022 году могут вырасти на рекордные за пять лет 1,4 трлн рублей. Они считают, что это будет самый заметный прирост депозитной базы российских кредитных организаций с 2017 года.