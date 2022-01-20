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«Молдовагаз» обязали погасить долг перед «Газпромом» до конца дня

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Hannibal Hanschke/Reuters

Комиссия по ЧП в энергетике Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца дня погасить долг за газ «Газпрому», чтобы избежать отключения газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Молдовагаз» обеспечит полную оплату до конца 20 января 2022 года «Газпрому» 50% стоимости объема природного газа за январь», — говорится в документе.

Ранее парламент Молдавии объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне «газового кризиса». ЧП будет действовать в течение 60 дней. Решение поддержали 58 депутатов (из 101) от правящей партии «Действие и солидарность». При этом оппозиционные парламентарии предложение властей Молдавии не поддержали.

Премьер-министр Наталья Гаврилица объяснила, что к кризисной ситуации привел результат коммерческих отношений между «Молдовагазом» и российским «Газпромом».

Правительство допускает, что есть реальный риск для энергетической безопасности и жителей страны в связи с прекращением поставок ресурсов. Между «Молдовагазом» и «Газпромом» был подписан пятилетний контракт на поставку газа, вступивший в силу с 1 ноября 2021 года.

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