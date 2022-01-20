Бизнес предупредил о возможном дефиците свинца

Ведущие предприятия отрасли заявили о возможном дефиците свинца из-за новых правил утилизации, пишет «Коммерсант».

Так, предприятия могут столкнуться с перебоями в поставках металла, так как мусорная реформа может привести к дефициту вторичного свинца из-за нового порядка переработки аккумуляторных батарей. С соответствующим письмом промышленники обратились в правительство.

По новым правилам, которые вступают в силу с 1 марта 2022 года, за сбор и переработку батарей придется платить «Федеральному экологическому оператору» (ФЭО). Представители отрасли считают, что эта схема разрушит существующую систему и инфраструктуру сбора аккумуляторов, так как новая к этому времени еще не появится.

Чтобы свинцовая отрасль не остановилась, авторы письма предлагают исключить отработавшие свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (ОСКАБ) из-под действия 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

В России ежегодно образуется около 317 тыс. тонн ОСКАБ. Основная доля приходится на автомобильные аккумуляторные батареи. Выручка от продажи ОСКАБ достигает 27 млрд рублей. Представители отрасли опасаются, что из-за новых правил люди просто будут выбрасывать использованные батареи на свалку.

Однако в ФЭО заявили, что все эти опасения безосновательны, так как законодательство не устанавливает монополии оператора на переработку. Кроме того, с 1 марта ФЭО будет работать в основном с юрлицами, которые не имеют своих мощностей по переработке.

19 января поставщики импортного алкоголя, косметики, шин и других товаров предупредили правительство о риске роста цен на продукцию из-за новых норм утилизации отходов.