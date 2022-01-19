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Размер ипотеки в России за 2021 год вырос на четверть

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Средний размер ипотеки в России за 2021 год вырос на 25%, до 3,28 млн рублей. Об этом со ссылкой на сервис «Кредистория», сообщает «Прайм».

«В декабре 2020 года средний размер ипотечного кредита составлял 2,63 млн рублей, а по итогам декабря 2021 года – 3,28 млн рублей. Соответственно, россияне теперь берут у банков в долг на покупку недвижимости на 25% больше, чем год назад», — отметили аналитики сервиса.

Больше всего за год выросли ипотечные кредиты в Краснодарском крае. В этом регионе зафиксировано увеличение практически на треть (+32%). Второе место разделяют два региона: Ставропольский край и Омская область, где произошло увеличение на 26%. Замыкают тройку Санкт-Петербург, Воронежская и Ленинградская области, на которые приходится по 23% роста кредита.

Меньше всего ипотечный кредит вырос в Свердловской области (+13%), Югре (+14%), Башкортостане и Пермском крае (по 15%), Хабаровском крае и Москве (по 16%).

В сервисе подчеркнули, что стоимость квадратного метра на «вторичке» за 2021 год выросла на 20%. Учитывая, что брать в долг нужно больше средств, то для освобождения от этой нагрузки россиянам придется выплачивать кредит в среднем на 2,5 года больше, чем это было в конце 2020 года.

В конце декабря аналитики из рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» заявили, что ипотека в России вырастет до 10% в 2022 году.

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