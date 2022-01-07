Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане предварительно составила около $100 млн

Предварительная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила 44 млрд тенге (около $100 млн), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

При этом 43,5 млрд тенге (около $97 млн) оценивается ущерб только в одной Алма-Ате.

В основном ущерб был причинен заведениям общепита, торговым точкам, транспорту, объектам сферы услуг и финансового сектора.

Отмечается, что оценить ущерб большинства бизнесменов не представляется возможным, так как доступ к их объектам отсутствует.

Также в заявлении говорится, что на западе Казахстана наблюдается острый дефицит горюче-смазочных материалов.

Днем ранее сумма ущерба после массовых беспорядков в стране оценивалась в $92 млн.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.