Польские шахтеры заблокировали вывоз угля в знак протеста

Польские горняки начали акцию протеста, блокируя поставки угля на электростанции, сообщает Польское агентство печати.

Протесты начались после того, как шахтеры не смогли договориться с руководством Польской горнодобывающей группы (PGG) об оплате за сверхурочную работу. По информации агентства, акция протеста продлится до 5 января.

«Мы хотим, чтобы кто-то оценил по достоинству наш тяжелый труд», — сказал глава профсоюза горняков «Солидарность» Богуслав Хутек.

При этом в PGG заверили, что готовы продолжить переговоры с горняками через посредника. Общая сумма, которая необходима на реализацию требований протестующих, составляет около 130-140 млн злотых ($32-35 млн). Следующий этап переговоров может состояться 10 января.

Отмечается, что забастовки проводятся на разных шахтах PGG: горняки не дают грузить уголь в вагоны или блокируют движение поездов с территории предприятий.

Ранее польские шахтеры в знак протеста отказались выходить на поверхность после завершения своей смены. В акции участвовали 65 человек. Шахтеры выступали против Национального энергетического плана, который предусматривает снижение использования угля и объема выбросов в атмосферу. Выполнение данного плана может привести к значительным потерям рабочих мест.