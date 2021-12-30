Банкиры предупредили об активизации «черных кредиторов» из-за лимитов по займам

Количественное ограничение займов может привести к активизации «черных» кредиторов. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на президента Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского.

Лунтовский считает, что новое ограничение вызовет рост операционной нагрузки на банки. Из-за этого им придется менять уже давно налаженные процессы и нести дополнительные расходы. Он отмечает, что новые правила активизируют теневой рынок финансирования в России.

«Мы опасаемся, что «черные» кредиторы будут выдавать деньги под ростовщические проценты, обрекая граждан на долговую кабалу», — заявил глава АБР.

В конце ноября сообщалось, что Банк России с 1 января 2022 года может вводить количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов потребительских кредитов и займов. Принимать решения об установлении лимитов отдельных видов кредитов и займов будет совет директоров ЦБ.