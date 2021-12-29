В правительстве ФРГ возникли разногласия из-за «Северного потока — 2»

Противоречия между позициями канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра иностранных дел Анналены Бербок в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» свидетельствуют о возникновении кризиса внутри немецкого правительства. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре в интервью «Ленте.ру».

По его мнению, «Северный поток — 2» превратился из частного коммерческого проекта в геополитическую проблему непосредственно по идеологическим соображениям. Котре считает, что правительство Германии не представляет, какова реальность, и тем самым ставит под угрозу как энергетическое партнерство между ФРГ и Россией, так и стабильность поставок энергоносителей в Европу.

Депутат выразил надежду на то, что в конце концов Шольц сможет одержать верх над «упрямыми идеологами» партии «Зеленых».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что максимальный срок, когда должна завершиться сертификация проекта — конец первого полугодия 2022 года.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.