Стало известно, в какой валюте сейчас нужно хранить накопления

Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал россиянам, которых интересует валюта для сбережений, что в октябре ФРС США объявила о скором сворачивании программы выкупа активов. По словам эксперта, это приведет к укреплению американского доллара. Об этом Коган заявил агентству «Прайм»

Доллар США по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса в Европе.

По расчетам экономиста, сбережения, которые не планируются тратить в долгосрочном периоде, лучше держать в долларах или евро. Альтернативой этой валюте может послужить швейцарский франк и иена, считает эксперт. Также, по его мнению, есть перспективы роста и у норвежской кроны. При этом Коган назвал эти валюты «вторым эшелоном».

Ранее аналитик Александр Бахтин назвал валюты, в которых нельзя хранить сбережения. Исключением для покупки валют этих стран может стать лишь временный переезд или смена места жительства на постоянное.