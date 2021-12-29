Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В России увеличилось число невыездных должников 08:15
Экс-тренер сборной России объяснил, что поможет Сергееву стать основным в «Зените» 08:11
Невестка показала лысую и худую актрису Татьяну Васильеву без макияжа 08:10
Вице-премьер Новак допустил продление транзита газа через Украину после... 08:04
Врач рассказала, какие новогодние блюда не стоит давать ребенку 08:03
Стали известны самые разбогатевшие за 2021 год россияне 07:55
Российский хоккеист потерял лидерство в снайперской гонке на МЧМ-2022 07:51
Манекенщик прокомментировал роман с женой Лепса 07:43
Стали известны самые «трезвые» регионы России 07:38
Экс-тренер «Зенита» поставил клубу двойку за выступление в Лиге... 07:34

Стало известно, в какой валюте сейчас нужно хранить накопления

Финансист Коган сообщил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Проект дизайна швейцарских франков Мануэлы Пфрундер

Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал россиянам, которых интересует валюта для сбережений, что в октябре ФРС США объявила о скором сворачивании программы выкупа активов. По словам эксперта, это приведет к укреплению американского доллара. Об этом Коган заявил агентству «Прайм»

Доллар США по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса в Европе.

По расчетам экономиста, сбережения, которые не планируются тратить в долгосрочном периоде, лучше держать в долларах или евро. Альтернативой этой валюте может послужить швейцарский франк и иена, считает эксперт. Также, по его мнению, есть перспективы роста и у норвежской кроны. При этом Коган назвал эти валюты «вторым эшелоном».

Ранее аналитик Александр Бахтин назвал валюты, в которых нельзя хранить сбережения. Исключением для покупки валют этих стран может стать лишь временный переезд или смена места жительства на постоянное.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть