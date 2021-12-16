Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В «Уфе» прокомментировали отставку Витории с поста главного тренера «Спартака» 11:08
Суд ЮАР отправил в тюрьму бывшего президента 11:06
В Британии призвали Запад признать ответственность за ситуацию на Украине 11:03
В Пулково задержали иностранца, пытавшегося пересечь границу по паспорту... 11:02
Умер 98-летний создатель «Трансформеров» 10:59
Захарова рассказала о шагах России к диалогу с США 10:57
В популярной соцсети изменили правила для публикаций 10:55
Тренер «Вашингтона» оценил повторение рекорда Овечкиным по голам в большинстве 10:54
Поплавская объяснила, почему ее сын развелся с женой через месяц брака 10:46
Ургант рассказал, как таксист отговорил его покупать акции «МММ» 10:45

НКР назвало компании-рекордсмены по зарплатам в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Новатэк стал лидером среди всех компаний по оплате труда на российском рынке. Средняя зарплата в организации составляет 261 тыс. рублей. Об этом пишет «РБК», ссылаясь на данные агентства «Национальные кредитные рейтинги».

На втором месте среди российских компаний стал «Совкомфлот» со средним уровнем оплаты труда в 254 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров крупнейший в стране золотодобытчик «Полюс» с 239 тыс. рублей.

Средняя оплата труда в лидирующей тройке примерно в пять раз превышает общероссийскую среднюю. По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в 2020 году в целом по России составила 51,3 тыс. руб.

По затратам на оплату труда лидируют «РЖД», которые в общей сумме тратят 598,4 млрд рублей. На втором месте «Газпром» с 635,3 млрд рублей и замыкает тройку «Роснефть» с 345,2 млрд рублей.

«РЖД» также лидирует и по числу сотрудников. Всего в компании работает чуть больше 809 тыс. человек. На втором месте также «Газпром» и 537,5 тыс. человек. На третьем месте «Роснефть», где работает 311,6 тыс. человек.

В ноябре около трети российских компаний сообщили, что планируют проиндексировать зарплаты своим сотрудникам до конца года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть