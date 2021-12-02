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В России предложили увеличить лимит подконтрольных банковских операций

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Порог банковских операций, которые подлежат обязательному контролю, нужно увеличить с 600 тысяч до 1 млн рублей до конца 2023 года, а затем и до 1,5 млн рублей. Соответствующее предложение сделал Национальный совет финансового рынка (НСФР), пишут «Известия».

Как сообщается, также предлагается установить на уровне 10 млн руб. порог подконтрольных банковских операций по сделкам с недвижимостью.

Кроме того, изменения будут распространяться и на операции НКО. Для них суммовой порог операций, подлежащих обязательному контролю, хотят восстановить до 600 тысяч рублей. Помимо прочего, в НСФР предлагают внести в перечень исключений по данному пункту образовательные учреждения, образовательные программы общего и высшего образования, а также медицинские и научные организации.

Документ также предполагает возвращение лимита в 600 тыс. руб. для трансграничных переводов из стран, которые находятся в списке Росфинмониторинга по обязательному контролю. Помимо этого, из перечня могут исключить операции по возврату средств от зарубежных онлайн-магазинов, если российским покупателям не подошел товар.

Ранее стало известно о планах Центробанка по внедрению единой антиотмывочной платформы. Банк России намерен создать единую базу компьютеров и смартфонов, чтобы отслеживать и пресекать сомнительные денежные операции. По мнению ЦБ, такая мера поможет бороться с отмыванием доходов.

Закон о принципах работы платформы внесли в Госдуму в 2020 году. Полноценный запуск системы планируется в 2022 году.

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