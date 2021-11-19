«Аэрофлот» увеличит топливный сбор из-за роста цен на керосин

«Аэрофлот» решил увеличить топливный сбор на всех направлениях с 22 ноября из-за стоимости керосина, сообщила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова, передает «Интерфакс».

Топливный сбор увеличится на 550 рублей до 2200 рублей. Эта мера будет действовать на внутренних направлениях. На международных направлениях сбор повысится на €10 (830 рублей) до €30 (2490 рублей).

«Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году», — сказала Спивакова.

По ее словам, в третьем квартале 2021 года цена керосина более чем вполовину превышала значение 2020 года. С октября 2021 года она уже превышала 50 тыс. рублей за тонну. Текущие цены являются историческим максимумом, поэтому топливный сбор становится мерой частичной компенсации затрат на горючее.

Ранее группа «Аэрофлот» 10 марта повышала топливный сбор для перевозчиков «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора». При этом нововведения не касались лоукостера «Победа».