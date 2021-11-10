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Глава Минэнерго заявил, что бензин в России мог бы стоить дороже на 15 рублей за литр

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Демпферный механизм, который власти России применяют для корректировок цен на топливо внутри страны, показывает свою эффективность и не дает бензину чрезмерно повышаться в цене. Об этом заявил глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов в интервью газете «Коммерсантъ.

По его словам, в РФ цены на бензин искусственно занижены, если бы не меры правительства, литр топливо стоило бы дороже на 15 рублей. Глава ведомства отметил, что на демпфер постоянно жалуются как производители, так и розничные продавцы, однако без него не обойтись.

Министр подчеркнул, что в случае необходимости механизм можно и необходимо менять, но надо понимать, с какой целью. Пока дискуссий о какой-то редактуре не ведется.

Также Шульгинов рассказал, по какой причине в августе, когда цены на бензин ставили один рекорд за другим, от запрета на экспорт в итоге отказались. По его словам, нефтеперерабатывающие заводы сами выполнили рекомендации по сокращению экспорта и поставкам на биржу, так что более жестких требований не требовалось.

Ранее сообщалось, что правительство России рассмотрит меры для сохранения стабильности на рынке топлива. Вице-премьер Александр Новак распорядился провести анализ работы демпфера на бензин и дизель и изучить необходимость его корректировки на 2022 год.

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