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Российские банки начали повышать ставки по вкладам

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Многие крупные российские банки после очередного изменения Банком России ключевой ставки начали повышать ставки по вкладам, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что клиенты Росбанка с 25 октября получают дополнительные 2,5% с к основной ставке в 7,5% годовых.

Также доходности по вкладам в банке возросли в банках «Дом.РФ», «Почта Банк» и Новикомбанк.

22 октября стало известно, что ЦБ РФ в шестой раз подряд увеличил ключевую ставку, на этот раз на 75 б.п., до 7,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала данное решение «существенным шагом», который обоснован не только динамикой текущей инфляции, но, прежде всего, инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем.

Ранее замминистра экономического развития Полина Крючкова заявила, что инфляция сейчас характеризуется высоким уровнем неопределенности, из-за которого на потребительском рынке могут появиться так называемые «черные лебеди» (труднопрогнозируемые события, приводящие к значительным негативным последствиям).

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