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Отбор газа из хранилищ Европы впервые с апреля превысил закачку

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Global Look Press

Общий отбор газа из европейских хранилищ 13 октября превысил закачку, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запасы газа в подземных хранилищах пополнились почти на 806 ГВт/ч, а отбор из них вырос до 1363 ГВт/ч. Впервые с середины апреля показатель отбора превысил уровень закачки.

Накануне в них закачали 1202.25 ГВт/ч, а отбор составил 916 ГВт/ч.

11 октября отбор газа из хранилищ Европы приблизился к объемам закачки — запасы пополнились на 1159 ГВт/ч, а отбор вырос до 970 ГВт/ч.

По прогнозам руководителя консалтинговой компании JBC Energy Йоханнеса Бениньи, стоимость природного газа в Европе будет достигать «очень-очень высокого уровня» вплоть до 2025 года. Он утверждает, что в ноябре 2021 года Россия может увеличить поставки газа на рынок. Это поможет европейским коммунальным предприятиям пополнить свои запасы, но он предупредил, что ситуация зимой будет сильно зависеть от погодных условий.

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