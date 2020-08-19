СМИ: Турция обнаружила месторождения газа в Черном море
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Турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило месторождения природного газа в Черном море, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Источники не рассказали о размере и глубине месторождений, а также о сложностях добычи газа, указано в материале.
Если Турция решит экспортировать газ в этих месторождениях, в его покупке могут быть заинтересованы Украина, Болгария и Греция, считает управляющий директор консалтинговой компании Merkel Energy Кристоф Меркель. Он также уверен, что при успешной добыче газа в Черном море Турция перестанет сильно нуждаться в российском газопроводе «Турецкий поток».
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