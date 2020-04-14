«Ромир» назвал долю потерявших работу из-за коронавируса москвичей

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Более 12% жителей Москвы потеряли работу в условиях пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер в городе. Больше всего пострадали люди в возрасте от 45 до 50 лет, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра «Ромир».

Треть опрошенных (32%) признались, что перестали временно выходить на работу, еще около 30% респондентов рассказали, что продолжают работать, но неполный рабочий день.

Также в связи с эпидемиологической ситуацией уровень дохода 39% москвичей сократился.

Опрос был проведен в апреле. В нем поучаствовали 500 человек старше 18 лет.

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