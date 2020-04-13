Названы регионы, в которых больше всего свободных рабочих мест

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Названы регионы с наибольшим число свободных рабочих мест. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так лидером по количеству рабочих мест стала Московская область, где 200 тыс. рабочих мест было создано в период с 2017 по 2019 год. При этом в Москве также число свободных вакансий составило 89 тысяч.

В десятку по числу свободных мест также вошли Краснодарский край, Челябинская и Ворожежская области, а также Санкт-Петербург и Севастополь.

В процентном соотношении наибольший прирост свободных рабочих мест был отмечен в Севастополе (17,2%) и Ингушетии (15,8%). Третье место с ростом в 5,2% показала Московская область, 4,5% роста зафиксировано в Чечне.

Согласно проведенному исследованию, несмотря на положительную динамику компенсации сокращений в некоторых регионах, из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19 1,5 млн россиян могут лишиться работы.

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