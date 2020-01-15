В Польше сообщили о невозможности поставок нефти Белоруссии по «Дружбе»

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В польской компании PERN — операторе нефтепровода «Дружба» уведомили о невозможности осуществлять транспортировку нефти в Белоруссию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что нынешняя техническая инфраструктура «Дружбы» не позволяет поставлять нефть с базы в Адамово в восточном направлении.

Как стало известно, оператор не может перекачивать нефть в эту сторону, сохраняя при этом непрерывность поставок для клиентов PERN.

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