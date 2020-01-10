Обнародована провокационная переписка сотрудников Boeing о 737 MAX

Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, связанной с разработкой самолета компании 737 MAX. Об этом сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.

Как уточняется, бумаги содержат информацию о внутреннем общении в Boeing по поводу самолетов компании. Большая часть из них посвящена разработке и сертификации симуляторов 737 MAX в 2017 и 2018 годах.

Кроме того, внутренняя переписка содержит «провокационные заявления». В частности, в одном из фрагментов сотрудники компании говорят о проблемах с компьютерным управлением самолета.

«Этот самолет разработан клоунами, которыми в свою очередь руководят обезьяны», — написано одним из работников.

Стоит отметить, что за это компания Boeing принесла извинения Федеральному управлению гражданской авиации США, Конгрессу, а также нашим клиентам и авиапассажирам.

Документы также были отправлены в комитеты Палаты представителей и Сената Конгресса США, которые занимаются расследованием причин двух катастроф самолетов этой модели.