Рубль ждет обвал, сообщает Bloomberg

Валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый заявил, что во второй половине этого года российскую валюту ожидает падение. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению специалиста, рубль может лишиться около 9% к концу года, а курс доллара вырастет до 69 рублей.

Уточняется, что причина такого падения заключается в смягчении кредитно-денежной политика Банка России и понижении ключевой ставки.

«Негативные эффекты снижения ставки Центробанком окажутся сильнее, чем позитивные», — заверил Косатый.

Среди угроз российской валюте он также назвал нестабильность в Еврозоне и торговую войну между США и Китаем.

Ранее сообщалось, что российский рубль был признан самой недооцененной валютой из существующих в мире.