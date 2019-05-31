Песков сравнил поведение США с Диким Западом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ведут себя на энергетическом рынке как во времена Дикого Запада. Об этом сообщает RT.

По его словам, вместо честной конкуренции Соединенные штаты «достают из кобуры револьвер», угрожая европейцам.

Он отметил, что США вынуждают закупать их природный газ, несмотря на то, что он дороже российского на 30%.

«Это масштабный международный проект («Северный поток — 2»), реализуемый в интересах стран-экспортеров и импортеров природного газа», — сказал он.

Он отметил, что проект составит серьезную конкуренцию американским производителям.