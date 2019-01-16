Депутат Рады уличил США и ЕС в выжимании ресурсов из Украины

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Глава партии «Наши» Евгений Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС) «выжимают все соки» из Украины.

Депутат задался вопросом, может ли из-за Украины начаться новая мировая война. Он спросил, «пожертвует» ли Европа и США своим «благополучием», чтобы оказать помощь жителям страны или украинскому президенту Петру Порошенко в случае масштабного мирового конфликта.

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«Они выжимают из Украины все соки, выжимают ресурсы: наши Карпаты, нашу рабочую силу и при этом сбывают сюда дешевые товары», — сказал Мураев.

Он заключил, что в современном мире «каждая страна за себя».

Ранее депутат Рады посетовал на «убийственные» тарифы на отопление.