Депутат Рады посетовал на «убийственные» тарифы на отопление

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Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович написал в своем фейсбуке, что повышением цен на отопление украинские власти «убивают» пенсионеров.

По его словам, «всем известно», что на Украине в данный момент действуют «запредельные» тарифы на отопление. Рабинович отметил, что украинцам приходится «потуже затягивать пояса», чтобы оплачивать коммунальные счета. Также он напомнил, что платежи за тепло за январь вырастут еще на 24%.

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«В итоге пострадают все украинцы, но в особенности самый неимущий класс — пенсионеры. Этим повышением власть их просто убивает!» — подчеркнул депутат.

При этом, добавил Рабинович, повышение тарифов не поможет Украине выбраться из «финансовой пропасти», куда страну «загнали за последние 5 лет». По его мнению, винить в этом стоит «экономических тупиц», которые находятся у власти.

Ранее бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что снизить стоимость газа в стране невозможно, пока существует «Нафтогаз».