В Воронеже началась сборка модернизированного Ил-96

На Воронежском авиационном заводе стартовала сборка элементов планера широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

Представители комплекса подчеркнули, что работы по сборке самолета «активно ведутся». Также пресс-служба отметила, что в данный момент работы по конструкторской документации находятся на «завершающей стадии».

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«Кроме того, идет контрактация по комплектующим изделиям», — рассказали представители компании.

Модернизированный лайнер Ил-96 создается на базе серийного воздушного судна. Новый самолет получит более мощные двигатели. Также у него будет удлиненный фюзеляж.

Ил-96-400М будет вмещать до 400 человек в зависимости от компоновки салона.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 1,32 млрд руб на модернизацию производства самолетов Ил-96-400М.