«Роснефть» отчиталась о росте объемов нефтепереработки во II квартале

Во II квартале объем переработки сырья на российских НПЗ «Роснефти» вырос на 1,9%, составив 25,1 млн тонн.

Общий объем нефтепереработки НК, включая показатели зарубежных предприятий, вырос на 1,4% - до 28,1 млн тонн.

«Роснефть» осуществляет самую масштабную в отрасли программу модернизации нефтеперерабатывающих заводов объемом 1,4 трлн рублей, из которых 850 млрд рублей уже инвестированы: построены и модернизированы 22 основные установки и комплексы нефтепереработки, что позволило «Роснефти» существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

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По итогам 1 полугодия глубина переработки выросла до 75,2% за счет оптимизации вторичных ресурсов, выход светлых нефтепродуктов вследствие проведения плановых ремонтов на НПЗ достиг уровня 58,8%.

Учитывая принятие кабмином принципиального решения по завершению налогового маневра, Компания проводит анализ инвестиционных проектов в нефтепереработке для определения приоритетов модернизации нефтеперерабатывающих мощностей с учетом максимизации экономического эффекта.