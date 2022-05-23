«Ведомости» написали о возобновлении валютных «квазиинтервенций», в ЦБ это опровергли

ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления, утверждают источники «Ведомостей». Они указали, что регулятор действует не напрямую и приобретает исключительно выручку у экспортеров. Впрочем, пресс-служба Банка России уже опровергла эту информацию. Подробнее о том, что происходит на финансовых рынках, — в материале «Газеты.Ru».

Банк России вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления. Об этом в понедельник, 23 мая, пишет газета «Ведомости». Издание ссылается на источники, «близкие к правительству РФ и ЦБ».

Как рассказали собеседники газеты, ЦБ приобретает исключительно валютную выручку у экспортеров, при этом проводит закупки не напрямую, а с помощью других участников рынка.

Конкретный механизм и игроков источники «Ведомостей», впрочем, не назвали. Они отметили, что спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке не появилось. Поэтому, чтобы избежать резкого укрепления курса рубля, причем в короткие сроки, регулятор начал проводить «квазиинтервенции». «Возможно, ЦБ дает банкам, которые не находятся под санкциями, поручения на закупку валюты, в обмен предоставляя им ликвидность», — предполагает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев.

Однако, пресс-служба Банка России уже опровергла информацию о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления.

«Эта информация не соответствует действительности», — цитирует «Интерфакс» сообщение ЦБ.

Нормативы продажи валютной выручки

28 февраля российские власти ввели обязательный норматив для экспортеров по продаже валютной выручки – на уровне 80%. Впоследствии на фоне проблем у компаний с реализацией долларов и евро были предусмотрены послабления, напоминают «Ведомости». В частности, в середине апреля ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок обязательной продажи иностранной валюты до 60 рабочих дней. При этом, как пояснял представитель регулятора, компании и прежде продавали валютную выручку вблизи 80% порога.

Данные ЦБ по крупнейшим экспортерам за 2021 год показывают, что и в отсутствие требования об обязательной продаже компании реализовывали около 77% валютной выручки, сообщал собеседник издания в Банке России. Он уточнял, что бизнесу в любом случае необходимы рубли для уплаты налогов, перечисления заработной платы и иных расходов.

«Санкционные риски в данном случае не столь велики, поскольку речь идет о валюте, которая поступила и обращается на внутреннем российском рынке, хотя и с использованием корреспондентских счетов в зарубежных банках», — отметил близкий к правительству источник газеты.

По его словам, в кабмине обсуждали даже возобновление закупок валюты на налоговые сверхдоходы — также исключительно у экспортеров. Но от этой идеи решили отказаться, поскольку все полученные средства потребуются для финансирования расходов бюджета.

Как менялся курс рубля

Рубль начал стремительно дешеветь в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и западных санкций.

Минимальная точка была зафиксирована 10 марта: тогда в моменте доллар достигал отметки 126 руб., а евро – 135 руб., следует из данных Мосбиржи.

Однако, затем российская валюта начала устойчиво укрепляться. К концу марта доллар стоил уже 83,6 руб., евро – 92,9 руб., к концу апреля основные иностранные валюты подешевели до 70,3 и 73,6 руб. соответственно. К моменту закрытия торгов в пятницу, 20 мая, доллар на Мосбирже стоил 60,2 руб., евро – 62,8 руб.

Курс доллара на открытии торгов в понедельник, 23 мая — 60,34 руб., курс евро — 62,38 руб.

«Российские власти объясняли укрепление рубля резким перекосом торгового баланса в пользу положительного сальдо, а также приостановкой бюджетного правила. Экспортные потоки сохраняются на прежних уровнях, тогда как импорт резко упал, пояснял ранее министр финансов Антон Силуанов. Профицит счета текущих операций, особенно в нынешних условиях, когда приостановлено бюджетное правило и заморожены резервы (ранее ЦБ по поручению Минфина закупал валюту на сверхдоходы от продажи энергоресурсов, а также самостоятельно пополнял золотовалютные резервы), играет на усиление курса рубля, уточнял он.

По этой причине у российских компаний возникли и проблемы с продажей экспортной выручки. В частности, они столкнулись со снижением спроса на доллары и евро со стороны импортеров», — говорится в материале.

Укреплению рубля не помешало и ослабление введенных на фоне санкций валютных ограничений. С 11 апреля ЦБ отменил комиссию в размере 12% на покупку валюты на бирже, 19 апреля был увеличен срок продажи экспортной выручки для несырьевых неэнергетических компаний с 3 до 60 рабочих дней, с 16 мая регулятор повысил порог на зарубежные переводы для россиян и нерезидентов из дружественных стран со своих счетов с $10 000 до $50 000 в месяц. 20 мая ЦБ объявил о решении с 1 июня снять запрет на короткие продажи и отменить ограничение на покупку валюты с кредитным плечом.

А сколько тратят россияне на продукты

На этом фоне «Ромир» рассчитал индекс среднего чека (сумма одной покупки) россиянина в апреле 2022 года.

Как следует из исследования, этот показатель сократился на 6,1% (43 руб.) по сравнению с мартом и составил 658 руб. В годовой динамике индикатор вырос на 8,6% (52 руб.).

«Средний чек в апреле снизился после мартовского ажиотажного спроса и закупок впрок. Мы видим, что покупатели снижают объемы покупок в натуральном выражении, чтобы скомпенсировать рост цен. Но показатель все равно находится на высоком уровне относительно прошлого года», — отметила старший директор по работе с клиентами холдинга Ксения Пайзанская.

Сокращать расходы на еду и товары первой необходимости готовы 21% россиян. Среди них экономия при помощи промо-механик остается главной, ее придерживаются 67%, отмечается в релизе.

Кроме того, впервые за 11 недель только четверть россиян не собираются тратить или вкладывать потенциальный дополнительный доход, а планируют отложить его на «черный день» (неделей ранее таких было 32%).

«Ослабление валютных ограничений в стране позволило россиянам перевести часть накоплений из рублей в доллары и другие валюты. С 9 по 15 мая доля россиян, которые хранят сбережения в иностранной валюте, увеличилась до 12%. В целом по последним данным имеют сбережения немногим более половины россиян, причем 40% из них смогут прожить на свои сбережения не более трех месяцев», — утверждают социологи.