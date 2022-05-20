Финансист дал прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в беседе с агентством «Прайм» заявил, что после снятия Центробанком России ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально — для этого нужны перемены в отношении экспортеров.

«Ранее Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку», — сказал он.

По словам специалиста, дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на российскую валюту.

Также эксперт обратил внимание, что спрос на доллары и евро выше, чем на любые другие валюты, вместе взятые. Спрос может подстегнуть возобновление импорта, однако этого тоже пока не наблюдается, продолжил он.

Как указал Сыроваткин, поэтому возможны только незначительные колебания курса. Они будут серьезнее при снижении нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Если она уменьшится на 20-30% в долларовом выражении, курс российской валюты по отношению к американской может достичь отметки в 80 рублей, спрогнозировал аналитик.

ЦБ РФ разрешил банкам с 20 мая продавать гражданам без ограничений любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро.

Ранее Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой, возобновив возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, поступившую в их кассы с 9 апреля, и разрешив гражданам с открытыми валютными счетами получить наличными не только доллары, но и евро.

В РФ с 9 марта по 9 сентября действует особый порядок операций с наличными. По словам экспертов, временный порядок обращения с валютой связан с дефицитом наличных в стране на фоне антироссийских санкций США и Евросоюза из-за специальной военной операции на Украине и для устранения спекулятивных настроений на валютном рынке.