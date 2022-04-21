«Санкции повлияли на все сектора экономики РФ, но дефолт стране не грозит»

Россия имеет все необходимые финансовые ресурсы, дефолт стране не грозит — с таким утверждением выступила 21 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, чьи полномочия продлены еще на пять лет. Она ответила на вопросы депутатов Госдумы и отчиталась о работе регулятора за прошлый год. Ранее сразу несколько ведущих западных рейтинговых агентств предрекли России технический дефолт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме в четверг, 21 апреля, заслушали доклад главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Она прокомментировала ситуацию с российской финансовой системой в условиях санкций и ответила на вопросы парламентариев.

«У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», — утверждает она.

На том же заседании депутаты проголосовали за назначение Набиуллиной на должность председателя Банка России на новый, уже третий срок полномочий, который составит пять лет.

«Государственное банкротство РФ — вопрос времени»

Согласно данным Минфина РФ, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам — $38,97 млрд. Всего у РФ есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения с 2022 по 2047 годы.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Запада «все сильнее расшатывают экономику России и дефолт является лишь вопросом времени».

«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%», — сообщила она.

Глава ЕК добавила, что Россию покинули «сотни крупных компаний и тысячи экспертов», а ВВП страны, по текущим прогнозам, снизится на 11%. По ее оценкам, «государственное банкротство России — это лишь вопрос времени». Отметим, что сразу несколько ведущих западных рейтинговых агентств предрекли РФ технический дефолт, если Москва не закроет выплаты по евробондам.

Как говорил министр финансов Антон Силуанов, Россия погасит долг в валюте, только если ее валютные счета будут разморожены. В случае отказа или отсутствия ответа от банков-агентов Россия готова погашать и обслуживать свои валютные обязательства в рублях.

«Однако тогда наступит существенное изменение условий обслуживания внешнего облигационного долга РФ, что, вероятнее всего, будет расцениваться как дефолт. Российские власти при этом неоднократно подчеркивали, что никаких оснований для реального дефолта России нет, ситуация для этого может быть создана только искусственно», — передает ТАСС.

«Защищать экономику от внешних угроз»

Выступая в Госдуме в четверг, Набиуллина также рассказала, что доступная часть золотовалютных резервов страны при необходимости может быть задействована для обеспечения необходимых объемов импорта. «Золотовалютные резервы — это инструмент, который позволяет нам в критические моменты защищать нашу экономику от внешних угроз.

И, конечно, золотовалютные резервы — это та база, которая при необходимости обеспечит и необходимый объем импорта. И по мере необходимости могут быть задействованы и золотовалютные резервы, если это потребуется», — рассказала председатель Центробанка.

Напомним, после начала военной спецоперации РФ на Украине в конце февраля Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами российского Центробанка, в том числе — с любым юрлицом, а также юрлицом или органом, действующим от имени или по указанию ЦБ.

По оценкам министерства финансов России, было заморожено около половины (или порядка $300 млрд) золотовалютных резервов России. В свою, очередь, в начале апреля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что заморожены более половины (60% или примерно $350 млрд) золотовалютных резервов России.

Согласно отчету ЦБ РФ, на конец 2021 года объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте составил $612,9 млрд, из них $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд приходится на золото.

«Проблемы возникают на многих производствах»

Набиуллина признала, что новые санкции против России оказали влияние на все сектора российской экономики.

«Экономическое давление сказалось даже на отечественных предприятиях с высокой степенью импортозамещения», — констатировала она.

Проблемы возникают на многих производствах, в частности — в швейном производстве, бумажной отрасли, указала глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что начались серьезные трудности с логистикой, так как для российских перевозчиков закрыта граница с ЕС, а для российских кораблей закрыты европейские и американские порты.

По ее оценкам, основная сложность может быть в неразвитости инфраструктуры, при этом для ее развития потребуется время.

«Низкая инфляция — тоже плохо для экономики»

В своем выступлении Набиуллина отметила, что низкая инфляция — так же, как и высокая — может негативно влиять на экономику. «Низкая инфляция - тоже плохо для экономики. Должен быть какой-то уровень, который обеспечивает возможность и интерес для производителей развивать и расширять производство», — пояснила она.

Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 16,69% — максимума с апреля 2015 года, за месяц цены выросли на 7,53% (максимум за последние 20 лет). Проводимая ЦБ денежно-кредитная политика предусматривает возвращение годовой инфляции к 4% в 2024 году.

По словам Набиуллиной, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) находятся в устойчивом состоянии — западные санкции и валютные риски коснулись их наименьшим образом. «Пенсионные накопления были инвестированы только в рублевые активы, поэтому санкции и валютные риски наименьшим образом ударили именно по этому финансовому институту», — пояснила она.

Кроме того, на НПФ не имеет серьезного влияния волатильность рынка акций, отметила глава ЦБ. «Пенсионные фонды не выплачивают средства одномоментно, у них средства инвестируются «вдолгую», поэтому это позволяет негосударственным пенсионным фондам переживать эту волатильность рынка акций и облигаций легче», — отметила Набиуллина.

Цифровой рубль

Она добавила, что в 2023 году ЦБ планирует провести первые реальные расчеты в рамках пилотирования цифрового рубля.

«Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля, сейчас проводим уже тестирование с банками. В следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчеты, что называется, в реальной экономике с цифровым рублем», — сказала глава Центробанка, отметив, что цифровой рубль должен сделать расчеты дешевле.

По ее словам, Банк России готов обсуждать с правительством смягчение требований к гражданам для получения кредитных каникул в части снижения их доходов на 30%.

«У рубля нет курса — есть только путь»

Март 2022 года ознаменовался значительными потрясениями в экономической сфере и изменением потребительских установок населения. Вместе с этим эмоциональная мобилизация формирует достаточно позитивные ожидания россиян.

«Эта ситуация повторяет путь, по которому шли события в 2014 году: рост оптимизма направлен в будущее, а существующие трудности воспринимаются как временные», — отмечают социологи.

Уже в апреле рубль начал заметно укрепляться к доллару и евро. «Усиление позиций национальной валюты продолжалось даже на фоне новых санкций против крупных банков. Эту динамику можно связать с тем, что на курс рубля в большей степени оказывают влияние факторы торгового баланса: обязательная продажа экспортерами 80% выручки и операции импортеров, а не движение капитала», — комментирует ситуацию кандидат экономических наук Елизавета Шаманина.

Цены растут

На этом фоне индексы среднего чека и недельных расходов россиян к середине апреля выросли, выяснил исследовательский холдинг «Ромир».

Так, в период с 11 по 17 апреля индекс недельных расходов составил 5 401 руб., что на 3,2% (165 руб.) больше, чем на предшествующей неделе. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы выше на 5,4% (278 руб). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 302 руб.) индекс недельных расходов выше на 1,7% или 99 руб.

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 0,9% (6 руб.). Средняя стоимость одной покупки составила 663 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 7,1% (44 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (657 руб.) недельный чек выше на 1,1% или 7 руб.