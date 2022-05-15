Возникли разногласия. В Евросоюзе обсуждают, как покупать российский газ

Согласно новым инструкциям ЕК, европейские компании могут открывать счета в «Газпромбанке», при этом они должны совершать платежи в долларах или евро и заявлять, что на этом считают свои обязательства по контракту исполненными. Однако члены ЕС недовольны тем, что новое руководство не дает точного указания, можно ли этим компаниям открывать рублевые счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ЕС выработал решение, как импортировать российский газ, не нарушая при этом европейские санкции и одновременно с этим выполняя требование Москвы по оплате углеводородов в рублях. Об этом в воскресенье, 15 мая, пишет агентство Bloomberg.

По данным его источников, этот вопрос рассматривался на закрытом заседании в Брюсселе в пятницу. Еврокомиссия донесла до стран-членов ЕС, что в новом руководстве будет ясно изложено:

компании могут открывать счета в «Газпромбанке», при этом они должны совершать платежи в долларах или евро и заявлять, что на этом считают свои обязательства по контракту исполненными

— при соблюдении этих условий регулятор не будет расценивать действие компаний как нарушение санкций, утверждается в публикации.

Однако, как передает Bloomberg, среди членов Евросоюза возникли разногласия. Германия, Венгрия, Франция и Италия поддержали предложенный план, в то же время у Польши остались вопросы по юридической стороне нового решения, и ее представители предложили провести совещание на уровне послов стран ЕС.

Отмечается, что некоторые другие страны также были недовольны тем, что новое руководство не дает точного указания, можно ли европейским компаниям открывать рублевые счета в «Газпромбанке». Этот аспект является одним из ключевых, так как ранее создание рублевого счета расценивалось как нарушение санкций, хоть это и не было зафиксировано на бумаге, подчеркивается в материале.

Рубли за газ

По сведениям Bloomberg, около 20 европейских компаний уже открыли счета в АО «Газпромбанк» для оплаты поставок российского газа, еще 14 запросили перечень документов, которые необходимы для открытия таких счетов.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым с 1 апреля был определен новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из «недружественных стран». Такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в «Газпромбанк», который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, утверждают в Москве.

На этом фоне ЕК указала, что оплата газовых поставок в рублях является нарушением действующих соглашений, большинство стран на официальном уровне объявили, что платить в российской валюте не будут.

C 27 апреля «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

Заменить российский газ

При этом европейские страны сталкиваются с серьезными трудностями при попытке заменить российский газ поставками из США, стран Северной Африки и Средиземноморья, утверждает обозреватель газеты The New York Times Клиффорд Краусс.

«Климатическая повестка, сдержанные настроения инвесторов, политическая нестабильность, а также территориальные споры между потенциальными поставщиками топлива осложняют отказ ЕС от голубого топлива из России», — говорится в публикации.

Европа зависит от российского газа на 40%, пишет Краусс. По его оценкам, собственные европейские месторождения находятся в упадке, а терминалов для поставок СПГ явно недостаточно.

Он также отметил, что попытки увеличить объемы добычи в США для покрытия европейского дефицита осложняются экологическими трендами и низкой заинтересованностью инвесторов.

«До недавнего времени цены на сырье были недостаточно высокими, чтобы был стимул бурить новые скважины. Кроме того, экологи опасаются резкого увеличения выбросов углекислого газа из-за активной разработки месторождений, что заставляет администрацию Байдена ориентироваться на климатическую повестку», — отмечается в статье.

Краусс добавил, что поставки из Ливии в Италию осложняются из-за нестабильной территориальной обстановки, а Алжир не может увеличить объемы из-за ухудшения отношений с Марокко, по территории которого проходит трубопровод в Испанию и Португалию. Египет, который потенциально мог бы покрыть часть европейского дефицита, предпочел заключить долгосрочные газовые контракты с Китаем на более привлекательных условиях.