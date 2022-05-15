Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Теннисист Медведев высказался о ситуации на Украине 22:20
Швейцарцы одобрили изъятие органов после смерти по умолчанию 22:17
В Чехии предупредили Запад о жертвах и убытках из-за Украины 22:12
Овечкин рассказал, как уколы и «волшебная таблетка» помогли ему играть с травмой... 22:03
Захарова: «Евровидение-2022» показало, что унижать Европу сейчас в тренде 22:00
Стилист назвала самые актуальные цвета и фасоны джинсов 21:54
Президент Латвии Левитс поддержал решение Рижской думы снести памятник Освободителям Риги 21:52
WP: санкции против России могут лишить США «суперсилы» 21:45
В Минобороны Белоруссии не исключают военных провокаций со стороны Украины 21:42
Экс-игрок «Краснодара» Деменко заявил, что «быки» больше хотели... 21:37
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Бизнес

Возникли разногласия. В Евросоюзе обсуждают, как покупать российский газ

Bloomberg: в ЕС разработали механизм покупки российского газа без нарушения санкций

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters
Согласно новым инструкциям ЕК, европейские компании могут открывать счета в «Газпромбанке», при этом они должны совершать платежи в долларах или евро и заявлять, что на этом считают свои обязательства по контракту исполненными. Однако члены ЕС недовольны тем, что новое руководство не дает точного указания, можно ли этим компаниям открывать рублевые счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ЕС выработал решение, как импортировать российский газ, не нарушая при этом европейские санкции и одновременно с этим выполняя требование Москвы по оплате углеводородов в рублях. Об этом в воскресенье, 15 мая, пишет агентство Bloomberg.

По данным его источников, этот вопрос рассматривался на закрытом заседании в Брюсселе в пятницу. Еврокомиссия донесла до стран-членов ЕС, что в новом руководстве будет ясно изложено:

компании могут открывать счета в «Газпромбанке», при этом они должны совершать платежи в долларах или евро и заявлять, что на этом считают свои обязательства по контракту исполненными

— при соблюдении этих условий регулятор не будет расценивать действие компаний как нарушение санкций, утверждается в публикации.

Однако, как передает Bloomberg, среди членов Евросоюза возникли разногласия. Германия, Венгрия, Франция и Италия поддержали предложенный план, в то же время у Польши остались вопросы по юридической стороне нового решения, и ее представители предложили провести совещание на уровне послов стран ЕС.

Отмечается, что некоторые другие страны также были недовольны тем, что новое руководство не дает точного указания, можно ли европейским компаниям открывать рублевые счета в «Газпромбанке». Этот аспект является одним из ключевых, так как ранее создание рублевого счета расценивалось как нарушение санкций, хоть это и не было зафиксировано на бумаге, подчеркивается в материале.

Рубли за газ

По сведениям Bloomberg, около 20 европейских компаний уже открыли счета в АО «Газпромбанк» для оплаты поставок российского газа, еще 14 запросили перечень документов, которые необходимы для открытия таких счетов.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым с 1 апреля был определен новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из «недружественных стран». Такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в «Газпромбанк», который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, утверждают в Москве.

На этом фоне ЕК указала, что оплата газовых поставок в рублях является нарушением действующих соглашений, большинство стран на официальном уровне объявили, что платить в российской валюте не будут.

C 27 апреля «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

Заменить российский газ

При этом европейские страны сталкиваются с серьезными трудностями при попытке заменить российский газ поставками из США, стран Северной Африки и Средиземноморья, утверждает обозреватель газеты The New York Times Клиффорд Краусс.

«Климатическая повестка, сдержанные настроения инвесторов, политическая нестабильность, а также территориальные споры между потенциальными поставщиками топлива осложняют отказ ЕС от голубого топлива из России», — говорится в публикации.

Европа зависит от российского газа на 40%, пишет Краусс. По его оценкам, собственные европейские месторождения находятся в упадке, а терминалов для поставок СПГ явно недостаточно.

Он также отметил, что попытки увеличить объемы добычи в США для покрытия европейского дефицита осложняются экологическими трендами и низкой заинтересованностью инвесторов.

«До недавнего времени цены на сырье были недостаточно высокими, чтобы был стимул бурить новые скважины. Кроме того, экологи опасаются резкого увеличения выбросов углекислого газа из-за активной разработки месторождений, что заставляет администрацию Байдена ориентироваться на климатическую повестку», — отмечается в статье.

Краусс добавил, что поставки из Ливии в Италию осложняются из-за нестабильной территориальной обстановки, а Алжир не может увеличить объемы из-за ухудшения отношений с Марокко, по территории которого проходит трубопровод в Испанию и Португалию. Египет, который потенциально мог бы покрыть часть европейского дефицита, предпочел заключить долгосрочные газовые контракты с Китаем на более привлекательных условиях.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть