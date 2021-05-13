Политика сдерживания: как в России стабилизировали цены на продукты

В России постепенно начинает приходить в норму ситуация с ценами на основные продукты питания, сообщается на сайте Кабинета министров по итогам совещания по мониторингу цен.

Инфляция постепенно замедлилась, «цены стабилизируются» — подорожание продуктов к 4 мая стало медленнее на 1 процентный пункт — до 6,6% в год. В марте этот показатель составлял 7,6%.

«Особого внимания все еще требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар», — говорится в сообщении кабмина. Власти намерены внедрять экономические инструменты регулирования цен. Производителям сахара предоставят льготные кредиты от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы. Мукомолам и хлебопекам выделят из бюджета субсидии – на возмещение затрат на пшеницу и реализацию хлеба. Условием является неповышение цены на продукцию.

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Еще одна мера – демпфер, призванный сдержать цены на внутреннем рынке. Если экспортная цена продукции выше внутрироссийской, то государство компенсирует производителям часть разницы – чтобы не повышать цены для потребителя внутри страны. Демпфер формируется для зерна, приняты также решения по демпферу для семян подсолнечника и подсолнечного масла.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам совещания поручил министерствам ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках – чтобы оценивать влияние этой динамики на внутрироссийские цены и принимать меры своевременно.

Сдерживать цены на продукты власти РФ начали в декабре 2020 года, когда на ситуацию указал Владимир Путин. Президент тогда подчеркнул, что цены растут из-за сугубо экономических причин, не из-за пандемии коронавируса и уровня производства. «Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, а вы мне сказки рассказываете здесь», — сказал глава государства в ходе совещания с правительством 9 декабря.

Министр экономического развития Михаил Решетников заявил 14 декабря, что ФНС будет наблюдать за исполнением соглашений с производителями сахара и масла. Тогда же было решено выделить господдержку сахароделам, мукомолам и хлебопекам.

В декабре Генпрокуратура также заявила, что цены на сахар выросли более чем на 70%, подсолнечное масло – на почти 24%, мука – на 13%, хлеб – более чем на 6%. Минпромторг связывал подорожание продуктов питания со стремлением производителей получить большую прибыль в пандемию.

Наконец, Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили в декабре соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

В конце марта правительство продлило срок действия «продуктовых» соглашений. На сахар – до 1 июня, на подсолнечное масло – до 1 октября. Срок соглашений истекал 1 апреля.

Спустя неделю глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина призвала как можно скорее отказаться от госрегулирования цен. Для сглаживания волатильности – изменчивости цены – она предложила использовать демпферный механизм.

«От административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства», — выразила мнение глава ЦБ. Демпферы же доказали эффективность в случае с нефтепродуктами.

12 мая премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил подорожание продуктов питания «жадностью, жадностью отдельных производителей и торговых сетей». Он подчеркнул, что у правительства «достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты» спекулянтов.

Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь отметил, что извлечение прибыли бизнесменами должно всегда соизмеряться с социальными задачами, которые предприниматели несут перед обществом.

«Нахождение вот этого баланса — это та золотая середина, которой нужно придерживаться, в том числе предпринимателям. Именно на это было направлено обращение по вопросу «жадности», — сказал глава Минфина.