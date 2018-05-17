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Новое правительство: кто удержится в кресле. LIVE

Премьер Дмитрий Медведев 18 мая представит Владимиру Путину министров

Премьер-министр Дмитрий Медведев готов назвать президенту кандидатов на должности новых министров. Ранее глава Белого дома увеличил число своих замов до 10, а также перекроил структуру кабмина. За карьерными взлетами и падениями чиновников в онлайн-трансляции следит «Газета.Ru».
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07:25

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прогнозировал, что в пятницу будут объявлены имена членов кабмина. Сама встреча Путина с Медведевым будет «длительной».

07:40

При этом у президента на сегодня еще запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам последней, в ходе визита в Сочи она планирует обсудить с Владимиром Путиным ряд международных вопросов. «Я буду говорить с президентом России (Владимиром Путиным) о соглашении с Ираном, о Сирии и о ситуации на Украине», — сказала Меркель.

07:10

15 мая премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал президенту представить кандидатов на должности новых министров. «Я буду готов прибыть к вам в пятницу и доложить все предложения по кадрам», — сказал Медведев, обсуждая структуру нового правительства.

07:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Сегодня 18 мая, как ожидается, премьер-министр Дмитрий Медведев представит российскому президенту Владимиру Путину персональный состав кабмина. Ранее премьер очертил контуры нового правительства, которые глава государства уже утвердил. В онлайн-трансляции «Газета.Ru» провожает старых и встречает новых чиновников, которые будут ответственными за развитие страны в ближайшие 6 лет.