Новое правительство: кто удержится в кресле. LIVE

При этом у президента на сегодня еще запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам последней, в ходе визита в Сочи она планирует обсудить с Владимиром Путиным ряд международных вопросов. «Я буду говорить с президентом России (Владимиром Путиным) о соглашении с Ираном, о Сирии и о ситуации на Украине», — сказала Меркель.