Новое правительство: кто удержится в кресле. LIVE

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прогнозировал, что в пятницу будут объявлены имена членов кабмина. Сама встреча Путина с Медведевым будет «длительной».
При этом у президента на сегодня еще запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам последней, в ходе визита в Сочи она планирует обсудить с Владимиром Путиным ряд международных вопросов. «Я буду говорить с президентом России (Владимиром Путиным) о соглашении с Ираном, о Сирии и о ситуации на Украине», — сказала Меркель.
15 мая премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал президенту представить кандидатов на должности новых министров. «Я буду готов прибыть к вам в пятницу и доложить все предложения по кадрам», — сказал Медведев, обсуждая структуру нового правительства.
Доброе утро, уважаемые читатели. Сегодня 18 мая, как ожидается, премьер-министр Дмитрий Медведев представит российскому президенту Владимиру Путину персональный состав кабмина. Ранее премьер очертил контуры нового правительства, которые глава государства уже утвердил. В онлайн-трансляции «Газета.Ru» провожает старых и встречает новых чиновников, которые будут ответственными за развитие страны в ближайшие 6 лет.