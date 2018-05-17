Новый министр, новое название: кто присмотрит за «цифрой»

Новый руководитель

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече в Сочи представил президенту Владимиру Путину новый состав правительства. Президент весь список одобрил.

Как и предсказывалось ранее, главой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал руководитель Аналитического центра (АЦ) при Правительстве РФ Константин Носков, возглавлявший его с конца 2012 года.

На текущий момент АЦ выполняет функции проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Константин Носков родился родился 26 сентября 1978 года в Архангельской области. Он получил высшее образование в 2000 году, окончив Московскую государственную академию приборостроения и информатики (МГУПИ) по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Кроме того, закончил магистратуру Национального университета «Высшая школа экономики» по специальности «Стратегическое управление».

У Носкова есть опыт работы в министерствах. В период с 2001 по 2008 гг. он трудился в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации. С 2008 по 2011 гг. начал работу в Правительстве Российской Федерации, получив в 2009 году должность директора Департамента информационных технологий и связи.

В ноябре 2012 года Константин Носков был назначен руководителем Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. Носков женат и воспитывает троих детей.

Новое имя, старые функции

Согласно указу «О структуре федеральных органов исполнительной власти», подписанном президентом России Владимиром Путиным 15 мая 2018 года, Минкомсвязи официально получило новое название. Теперь ведомство будет называться Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

По словам Дмитрия Медведева,

основной задачей обновленного министерства станет реализация «той самой цифровой повестки дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной и в нашей стране».

Если сравнить новый указ с аналогичным документом, принятым в 2012 году, то новых функций у министерства не добавилось. Кроме того, неизменными остались и федеральные службы и агентства, находящиеся в ведении Минкомсвязи. На текущий момент они включают в себя Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, а также Федеральное агентство связи.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций также носит название Роскомнадзор. В задачи этого органа власти входит надзор за соблюдением законодательства в соответствующей области, а также обеспечение защиты персональных данных согласно законодательству РФ и функции по организации деятельности радиочастотной службы.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, или Роспечать, осуществляет функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати, СМИ и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в области электронных средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности.

И, наконец, Федеральное агентство связи, оно же Россвязь, занимается управлением государственным имуществом и оказанием услуг в сфере электросвязи и почтовой связи.

Как сообщил «Газете.Ru» генеральный директор российского регистратора доменных имен REG.RU Алексей Королюк, переименовывая министерство, власти демонстрируют свою ставку на цифровизацию страны.

«Его [Министерства] центром работы должна стать цифровая экономика России, поскольку именно она — точка роста экономики будущих лет.

Спектры радиочастот и кабельные технологии инфраструктуры уже исчерпали свой рост и потому внимание должно быть сосредоточено на ускорении развития цифровых сервисов государства и компаний.

Создание условий для развития и роста новых технологий, цифровизация всех отраслей экономики, внедрение автоматизации и, конечно, активная работа в области искусственного интеллекта», — рассказал эксперт.

Запретительное наследие

Ранее пост министра связи и массовых коммуникаций занимал Николай Никифоров, вступивший в должность 21 мая 2012 года. Он стал самым молодым министром в истории России, возглавив ведомство в 30 лет.

При нем в министерстве случилось несколько крупных скандалов, которые закончились уголовными делами.

В конце 2016 года Генпрокуратора начала проверку касательно незаконного вознаграждения в размере более 95 млн руб., которое было зачислено экс-главе «Почты России» Дмитрию Страшнову. Первое уголовное дело было возбуждено в марте 2017 года (глава госкомпании проходил по нему свидетелем), а уже в июле Страшнов покинул свой пост.

Кроме того, в 2017 году в растрате обвинили сразу нескольких сотрудников Роскомнадзора, включая пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского и руководителя правового отдела ведомства Бориса Едидина. Как сообщает следствие, сотрудникам надзорного органа незаконно выплачивались крупные денежные бонусы.

Была у Николая Никифорова и неприятная история с плагиатом — его обвинили к некорректных заимствованиях в кандидатской работе. Но диссертационный совет принял решение сохранить ему степень кандидата экономических наук, признав, что «определенные погрешности при оформлении заимствований есть, но не в таком масштабе и размере, как пишут заявители».

За время нахождения в должности Никифоров успел запомниться как активный сторонник распространения мобильных сетей нового поколения. В частности, при нем в России началось широкое распространение сетей 4G, кроме того, было начато тестирование сетей пятого поколения.

При Никифорове началась масштабная реформа «Почты России», которая была переподчинена напрямую министерству и с 2014 года полностью отказалась от государственных субсидий.

Были при нем и неоднозначные решения. Одним из них стало принятие «пакета Яровой».

И хотя Никифоров изначально отнесся к закону скептически и публично окрестил его «труднореализуемым», постепенно его позиция стала более гибкой. Даже несмотря на то что Минкомсвязи предложило сократить срок хранения данных до одного месяца, чтобы сократить затраты операторов связи, Никифоров назвал нецелесообразным перенос сроков реализации «пакета Яровой» и выразил уверенность, что к лету 2018 года вся необходимая подготовка будет завершена.

Громкую славу при Никифорове получил подконтрольный Минкомсвязи Роскомнадзор.

Многие припоминают министру его слова, когда в 2014 году он буквально одобрил интернет-цензуру: «Свобода интернета не должна превращаться в беззаконие, некий беспредел, позволю себе такой термин, и внимание законодателей, которое сегодня к интернету обращено, связано с тем, что в интернете сегодня присутствует более половины активного населения страны».

Неудивительно, что при такой позиции руководителя министерства Роскомнадзор начал активно эту самую свободу интернета ограничивать. Надзорный орган блокировал торрент-трекер RuTracker, социальную сеть LinkedIn, приложение для общения по рации Zello и, конечно же, мессенджер Telegram. Блокировки интернет-сайтов стали настолько обыденным делом, что в народе был создан талисман ведомства — девушка Роскомнадзор-тян, которая больше всего на свете любит все блокировать и запрещать.

В мае Николай Никифоров не исключил, что в России может быть заблокирован Viber, а, возможно, и Facebook, если они не пойдут на сотрудничество с российскими властями. Похоже, неудача с блокировкой Telegram никак не сказалась на настрое министерства, а, значит, в будущем страну могут ждать новые проявления госрегулирования в интернете.