Церемониальная поездка: Путин оценил свой лимузин

На следующий день после торжественной церемонии инаугурации президента России пресс-секретарь российского лидера рассказал о впечатлениях Владимира Путина от поездки на новом лимузине.

«Понравился», — заявил Песков.

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Поездка по территории Кремля заняла несколько минут.

«Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении кортежем. Но здесь важно подчеркнуть, и об этом вчера говорил министр Мантуров, что уже с осени этого года будут собираться заказы на продажу этих автомобилей, и в продажу будут выставлены все модели: это и микроавтобусы, и короткий вариант, и длинный вариант. И уже с начала следующего года будут первые коммерческие поставки», — добавил пресс-секретарь президента.

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Автомобиль президента стал венцом проекта «Кортеж», который стартовал в 2012 году был поручен ФГУП «НАМИ», которая с привлечением широкого круга иностранных компаний разработала и создала целую линейку машин. Только из бюджета на проект было выделено более 13 млрд рублей.

Между тем, как еще в 2014 году рассказывала «Газета.Ru, президент уже на стадии разработки автомобиля детально с ним ознакомился и даже ездил за рулем. Кроме того, сама концепция президентского лимузина была разработана с учетом пожеланий Владимира Путина.

«Путин тогда искренне спросил: «Вы что, правда машину сделаете?» Путину было интересно, сможем мы или нет,

— рассказывал «Газете.Ru» теперь уже бывший глава НАМИ Максим Нагайцев о событиях 2012 года. — Конечно, изначально Путин сам выбирал то, что ему больше нравится по стилю. Так, была выбрана концепция «ЗИС», которая до сих пор развивается. Мы сделали макет и на рубеже 2012–2013 года в Ново-Огарево мы показали его президенту. И от него мы услышали только один вопрос: «Когда?» В итоге он на нем чуть не уехал!»

По словам Нагайцева, с помощью ходового макета проверяются ходовые качества машины. «До него нам еще целый год работы. А мы показали Путину массо-габаритный макет, просто для оценки. В него можно сесть, потрогать, что-то открыть. Мы поставили мотор от Mercedes-Benz, подвеску, что позволяло машине заезжать на погрузчик, ну и проехать несколько метров, чтобы сделать несколько кадров в движении.

Все. Путин сел в салон и начал пытаться завести и уехать. Настолько качественно была сделана машина и производила впечатление готового автомобиля».

Напомним, что после инаугурации и.о. главы Минпромторга Денис Мантуров рассказал и о судьбе других автомобилей, созданных в рамках «Кортежа». Все они получили название Aurus. Имя бренда родилось из слияния двух слов: Aurum (по латыни «золото») и Russia («Россия»).

«Мы с конца августа — начала сентября уже будем принимать первые заказы на разные версии автомобилей — седанов и лимузинов. Если бизнес готов заказывать такие автомобили — ограничений в этом смысле нет», — заявил он.

Серийные версии Aurus будут точно стоить более 10 млн рублей.

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По словам и.о. министра, автомобили по всем своим параметрам находятся в «самой премиальной категории». «Но он точно будет дешевле, как минимум, на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», — отметил он. Между тем, тот же Мантуров в январе этого года заявил, что цены на автомобили будут ориентировочно начинаться от 6 млн рублей. Также он рассказал, что

все модели линейки получат собственные названия, выбранные по имени башен Кремля.

«На всех автомобилях, которые также будут поступать в открытую продажу, будет и модель. Если мы говорим о моделях — они были выбраны по названиям кремлевских башен. «Сенат» — это седан и лимузин, минивэн — это «Арсенал», а SUV, внедорожник, который выйдет в конце следующего года, — это «Комендант», — добавил он.

Все названия будут прописаны латиницей. Так, президентский лимузин получил название Senat limousine.