Медведев пойдет на второй срок

Старый друг лучше новых двух

В четверг, 1 марта, глава государства огласит послание Федеральному собранию. Мероприятие пройдет в Манеже, и на него будут приглашены не только депутаты, сенаторы, министры, губернаторы, но и разного рода общественные деятели. Владимир Путин, как ожидается, представит отчет о работе и расскажет о задачах на следующие шесть лет.

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Представленную программу придется реализовывать новому кабинету министров. Нынешний состав дорабатывает последние месяцы. Выборы президента состоятся 18 марта, текущие полномочия Владимира Путина истекают 7 мая, и тогда же должна состояться новая инаугурация.

Далее у нового президента есть две недели на внесение в парламент кандидатуры на должность главы правительства. В 2012 году Владимир Путин сделал это уже 8 мая. Вероятно, в случае его победы на выборах так будет и в этот раз. Структуру органов исполнительной власти премьер-министр должен представить президенту в течение недели. Шесть лет назад структура была утверждена президентом 21 мая.

Большинство высокопоставленных собеседников «Газеты.Ru» полагают, что действующий премьер-министр Дмитрий Медведев сохранит свою должность. Ранее считалось, что это место займет кто-то другой. В частности, назывались кандидатуры министра экономического развития Максима Орешкина и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Один из осведомленных источников, близких к Кремлю, отмечает, что Медведев удачно выстроил работу с правительством для Путина. Кроме того, появление нового премьера привлекло бы к нему внимание как к вероятному преемнику президента на выборах в 2024 году, говорит другой источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, логичнее ожидать повторения схемы, обкатанной в конце второго президентского срока Владимира Путина. Тогда де-факто за право стать преемником конкурировали два вице-премьера: Сергей Иванов и Дмитрий Медведев.

Если такой сценарий будет использован и на этот раз, то заместители председателя правительства окажутся под более пристальным вниманием, чем сам премьер-министр.

Вице-премьерам надоела рутина

Вице-премьеры могут получить в новом кабинете министров более высокий статус, чем сейчас. При этом их число может возрасти с нынешних девяти до 12, рассказывают собеседники «Газеты.Ru».

О желании изменить характер своих обязанностей говорил недавно вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Я считаю, что вице-премьеры в идеале должны иметь другие функции, должны управлять проектами, а не быть инструментом согласования тех позиций, по которым есть разногласия», — сказал он на прошедшем в феврале инвестфоруме в Сочи.

По его словам, сегодня борьба с ведомственными разногласиями отнимает у зампредов правительства до 70-80% рабочего времени. «Я считаю, что мы просто должны делать другие вещи. В нынешней системе координат лучше бы не было, в другой системе координат мы могли бы делать другие вещи и этим бы приносили большую пользу обществу», — считает Дворкович.

Из нынешних вице-премьеров источники «Газеты.Ru» прочат освобождение от должности Дмитрию Рогозину, который, по их словам, явно перебарщивает с неоднозначными PR-акциями (из последних можно вспомнить таксу, «утопленную» в присутствии сербского президента Александра Вучича).

Также в Белом доме давно обсуждается выход на пенсию руководителя аппарата и вице-премьера Сергея Приходько, которого затронул скандал с участием Олега Дерипаски и Насти Рыбки. Немного шансов задержаться в своем кресле и у вице-премьера Виталия Мутко, чье имя крепко связано с допинговым кризисом в российском спорте, и фигуранта многочисленных конфликтов министра культуры Владимира Мединского. Говорят источники и о том, что нет однозначного понимания по поводу будущего Игоря Шувалова.

Кроме того, считается, что новой конструкции правительства не вполне соответствуют нынешние территориальные министерства — Министерство по развитию Дальнего востока и Министерство по делам Северного Кавказа — и их кураторы, вице-премьеры Юрий Трутнев и Александр Хлопонин.

Но четкого понимания того, как должно быть выстроена конструкция управления регионами, пока нет. Зато есть понимание, что реформа правительства должна оказаться масштабной, но осуществляться без аврала, считают источники.

Центр эффективности для чиновников

«Это будет культурная трансформация», — отмечал в январе на Гайдаровском форуме замруководителя аппарата правительства Андрей Слепнев.

В Белом доме он считается главным идеологом внедрения проектной модели управления. Под его руководством в 2017 году были составлены первые методики, подготовлена и аттестована для проектной деятельности первая тысяча федеральных гражданских служащих.

«Федеральные чиновники, которые сейчас работают, находятся в состоянии несколько менее продвинутой аппаратной культуры, чем это было в 90-е годы. Даже сравнивая, как работали федеральные органы в 90-е и 00-е, мы видим целый ряд больших проблем. Много объективных причин: огромный вал новой информации, новые вызовы, ускорение темпов. Но то, что невозможно в действующих государственных механизмах адекватно отвечать новым вызовам, это факт, и это основная причина почему стали внедряться проектные методы, не дожидаясь построения общей какой-то сбалансированной конструкции», — объяснял свою деятельность Андрей Слепнев.

Еще в конце прошлого года наблюдатели высказывали предположение, что в правительстве появится «проектный» вице-премьер. И именно Слепнев тогда был наиболее вероятным кандидатом на эту должность.

Но 15 февраля этого года министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова было объявлено: Андрей Слепнев уходит руководить Российским экспортным центром. Эта структура станет центральным элементом приоритетного проекта под названием «Международная кооперация и экспорт в промышленности».

Источники в Кремле прочат на пост вице-премьера по проектам Максима Орешкина или главу Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. У ЦСР есть пакет предложений по перестройке работы и правительства, и всей системы госуправления. В частности, Кудрин предлагает создать в структуре кабмина Центр эффективности госуправления, который займется соответственно реформой госаппарата, кадрами и цифровизацией госфункций.

«Должен быть создан Центр эффективности государственного управления, который будет заниматься принципами эффективного управления, внедрять их. Может быть, это должно быть под премьером или на базе какого-то министерства, даже не исключаю Министерства экономического развития, если оно от других функций откажется, в том числе тех, которые являются текущими, рутинными», — говорил он недавно.

При этом никто пока не может объяснить, как Алексей Кудрин, в случае его возвращения в правительство, будет уживаться с Дмитрием Медведевым, который несколько лет назад уволил его с поста министра финансов после публичной критики роста расходов на оборону.

Собеседник «Газеты.Ru», близкий к самому Кудрину, слухи о его возможном вице-премьерстве не опроверг. «Алексей Леонидович согласится на работу в правительстве, только если ему будет сделано конкретное предложение, в котором будут четко обозначены его полномочия», — сказал он.

Вкалывают роботы, счастлив человек

Цифровизация наряду с проектной деятельностью — весьма популярная тема в коридорах власти. Считается, что перевод государства на «цифру» позволит сократить расходы и повысить эффективность. Алексей Кудрин прогнозирует, что за шесть лет можно на треть снизить численность госаппарата. В ЦСР также говорят о возможности цифровизации до 50% всех госуслуг населению.

Но «цифру» могут не отдать проектно-кадровому вице-премьеру, а выделить в отдельный блок со своим руководителем. Опытом работы с big data в нынешнем правительстве обладает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, отмечают собеседники «Газеты.Ru».

В прошлом году он, например, успешно реализовал проект по передаче администрирования страховых социальных взносов от Пенсионного фонда России (ПФР) к ФНС. Сейчас создается Единая система персонального учета.

Новым административным проектом в этой сфере может оказаться объединение внебюджетных фондов — Пенсионного, Социального страхования и Обязательного медицинского страхования.

С такой инициативой в январе выступила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. В феврале глава ПФР Антон Дроздов говорил о том, что объединение пока возможно только на уровне информационных баз. Но сам этот процесс может потребовать появления и специального поста вице-премьера «по цифровой экономике».

Пока конфигурация нового кабинета еще обсуждается, и конкретных решений, в том числе по персоналиям, не принято. И итоговые решения могут быть весьма неожиданными — как известно, Владимир Путин любит нестандартные ходы.