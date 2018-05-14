Больше полномочий: Кудрин возглавит Счетную палату

К назначению в Счетную палату Алексей Кудрин подошел как политик – интригу с объявлением окончательного решения он растянул на пять дней. В прошлый четверг 10 мая, с появлением слухов о назначении, Кудрин обещал «подумать». В понедельник 14 мая, после того как фракция «Единой России» в Госдуме объявила его в качестве своего кандидата на пост главы Счетной палаты, Алексей Кудрин объявил о своем согласии заняться этой работой на пресс-конференции, и выпустил специальное заявление на собственном сайте.

Из заявления Алексея Кудрина следует, что в Счетной палате он, прежде всего, проконтролирует внедрение собственных разработок последних двух лет по «Стратегии развития страны до 2024 года».

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«Значительная их часть была учтена при подготовке послания президента Федеральному собранию и указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Эти цели крайне амбициозны, и главная задача теперь - осуществить их достижение», – говорится в заявлении Кудрина.

Он намерен сосредоточиться на четырех направлениях. Эти цели также перечислены в заявление политика. На первом месте Алексей Кудрин выделил «современное управление госинвестициями»: «вопрос не только в том, потрачены ли деньги в соответствии с процедурами, но и в том, приближают ли эти расходы нас к национальным целям, ведут ли к сущностным изменениям в жизни граждан страны».

Увязкой «стратегических целей и результатов управления с бюджетными механизмами» - он и намерен заняться в первую очередь.

Еще две цели, указанные Алексеем Кудриным, чуть проще. Это цифровизация контроля и работа Счетной палаты как института парламентского и общественного контроля, которая «предполагает полную и безусловную открытость аудита».

Наконец, четвертая объявленная цель Алексея Кудрина – борьба с коррупцией. Он считает, что надо будет сосредоточиться «не только на том, чтобы ловить виновных за руку, но и прежде всего, создавать механизмы предотвращения коррупции».

Фактически речь идет о наделении Счетной палаты правом самостоятельной законодательной инициативы. Сейчас палата может реализовать свои предложения только через законодательную инициативу правительства или Госдумы.

В духе традиции вновь формируемого правительства, где ключевые министерские посты совмещены с вице-премьерскими полномочиями, Алексей Кудрин также собирается совмещать несколько должностей. Кроме руководства Счетной палатой он собирается сохранить за собой пост руководителя Центра стратегических разработок (ЦСР) и общественную организацию «Комитет гражданских инициатив». Тем самым он собирается максимально усилить федеральную структуру, какой является Счетная палата и руководитель которой приравнивается в своем ранге к должности первого вице-премьера, собственными аналитическими и общественными организациями.

Напомним, что самой непопулярной для населения мерой ЦСР Алексея Кудрина предлагало повышение пенсионного возраста с 2019 года. В прежнем правительстве Дмитрий Медведев не мог решиться на реализацию пенсионной реформы более трех лет.

Неприятности для чиновников в стратегии Кудрина обещаны административной реформой. Он предлагал сократить госаппарат на треть за счет цифровизации госуправления. Еще весной предполагалось, что реформы Алексей Кудрин намерен проводить в качестве первого вице-премьера и руководителя правительственного центра эффективности.

Новая должность выводит Алексея Кудрина из-под контроля премьер-министра Дмитрия Медведева и не мешает заниматься управлением внедрения разработок ЦСР. Работать в качестве подчиненного Медведева Кудрин уже отказывался в 2012 году. За что и был уволен.

Теперь Дмитрий Медведев, как и остальное правительство, наоборот, попадают под контроль Алексея Кудрина. Он помимо неформального влияния на президента Владимира Путина получает формальное право критики правительства. Опыт открытой критики премьер-министров у Алексея Кудрина есть. Еще в 2005 году, посещая Вашингтон, Алексей Кудрин публично оценил работу кабинета министров Михаила Фрадкова, подчиненным которого тогда являлся, так: «Правительство делает глупости».

В нынешней конфигурации правительства неуспех реализации Национальных целей и приоритетов, авторство которых Алексей Кудрин уже приписал себе, разделять ему не придется, а критика Белого дома станет его служебной обязанностью, а не должностным проступком.

С этим согласны и эксперты. В целом если анализировать структуру нынешнего правительства, то это правительство камикадзе, сказал «Газете.Ru» замдиректора «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов. По его словам именно на его долю придется проведение непопулярных реформ. Это повышение пенсионного возраста, ужесточение законодательства о банкротстве, закрытие целого ряда предприятий, возможно, экономическая стагнация. Процесс это будет болезненный и сопровождаться критикой населения.

При этом Алексей Кудрин в это время будет стоять в стороне и сможет уже внедрить свою программу поддержки роста после всех этих реформ, считает Валерий Миронов.

В свою очередь у Алексея Кудрина также давно сложившийся рабочий тандем с Антоном Силуановым, и это также поможет в работе, считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Когда Владимир Путин говорил о том, откуда взять 8 млрд рублей, то он пояснял, что одним из источников станет рациональное и бережное расходование средств. И именно этим занимается Счетная палата», – говорит эксперт.

Сам Алексей Кудрин пока считает, что сработается с бывшими коллегами по прежним составам правительств. По его словам, многие вице-премьеры, в числе которых Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, способны провести реформы. «Я хочу сказать, что и Силуанов, и Голикова, и Гордеев, который у нас, кстати, возглавлял у нас одну из рабочих групп в ЦСР, я не считаю, что это люди, которые не способны проводить реформы. Цели поставлены президентом очень амбициозные, состав правительства в целом достаточно профессионален», - сказал Кудрин.

Тем не менее окончательное утверждение Алексея Кудрина пока еще не случилось. Назначение главы Счетной палаты имеет форму выборов – выбирают депутаты, а кандидатов предлагают думские фракции. Избранного утверждает президент. Известно, что конкурентами на этих выборах у Алексея Кудрина будут руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку и члена фракции «Справедливая Россия» Анатолий Аксакова, а также депутаты-коммунисты Юрий Синельщиков и Ризван Курбанов. Кроме того, ЛДПР предлагает кандидатуру бывшего депутата Госдумы и аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова. Формально Госдума собирается определиться с главой Счетной палаты 15 мая.