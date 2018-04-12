Судьба Улюкаева: приговор смягчили, срок не изменили

Несмотря на все усилия защиты, суд приговор не отменил: попытка четверых адвокатов бывшего министра доказать его невиновность оказалась безуспешной.

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Решение обжаловать приговор принадлежало адвокату Дареджан Квеидзе: 15 декабря, в день вынесения приговора осужденному за взяточничество министру, она сказала в интервью «Газете.Ru»: «У меня нет слов, чтобы комментировать приговор. Я вообще считаю, что Улюкаев должен быть оправдан. Безусловно, мы будем обжаловать это решение суда».

С тех пор Улюкаев провел в московском СИЗО «Матросская тишина» около пяти месяцев.

В четверг Дареджан Квеидзе снова объявила после окончания судебного заседания, что будет обжаловать приговор.

Самым ярким событием дня стало, разумеется, появление в суде ключевого свидетеля дела – главы «Роснефти» Игоря Сечина. В первый час заседания прокуратура попросила его допросить – прокурор заявил, что «его явка обеспечена». Во время суда первичной инстанции главу «Роснефти» четырежды вызывали в суд, однако он не появлялся, ссылаясь на командировки и давая показания письменно. На апелляцию он действительно приехал, однако дал показания в закрытом режиме, а в зал прошел через конвойный проход, не показавшись журналистам.

Фоторепортаж: Суд над Улюкаевым: Сечин пришел на допрос __is_photorep_included11714791: 1

Позже Сечин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что дать показания лично было для него делом чести:

«Я чувствовал свою ответственность за то, чтобы борьба с коррупцией в нашей стране получила дополнительный результат, и поэтому пришел в суд, как только у меня появилась возможность», — сказал он.

Также глава «Роснефти» сообщил, что подтвердил на допросе: Улюкаев требовал от него «незаконное вознаграждение». Кроме того, Сечин рассказал в суде, что бывший министр сам обозначил его сумму, сам приехал за ним и сам уехал».

Защита просила перенести заседание, чтобы у нее было изучить показания главы «Роснефти», однако суд отказал – у адвокатов было около полутора часов на то, чтобы проанализировать то, что сказал Сечин. На заседании Тимофей Гриднев, Лариса Каштанова, Виктория Бурковская и Дареджан Квеидзе старались убедить суд в том, что доказательства вины Улюкаева неубедительны, основываясь на новых показаниях Сечина. Они посвятили время разбору обстоятельств дела.

В частности, Тимофей Гриднев приводил доводы в пользу того, что Улюкаев взятку не просил, а о том, что в сумке находятся деньги ($2 млн), не знал. Также он пытался убедить суд в том, что Игорь Сечин был инициатором телефонного разговора, после которого Улюкаев поехал в офис «Роснефти» (на выезде из которого его машину остановили, обыскали и нашли сумку с деньгами) – по мнению адвоката, глава нефтяной компании убеждал Улюкаева приехать, в то время как тогда еще министр экономразвития не планировал это делать.

Также Тимофей Гриднев подверг сомнению возможность того, что Улюкаев мог требовать взятку у Сечина на саммите в Гоа.

«У нас есть неопровержимое доказательство — ролик, на котором видно, что Улюкаев, отойдя от бильярдного стола, больше к нему не возвращался. Теперь я имею право сказать, что мне трудно представить, что, поднимаясь по лестнице в толпе людей (по сегодняшним показаниям Сечина, они поднимались 10 минут), он потребовал у него взятку», — сказал Гриднев.

Остальные адвокаты Улюкаева — Лариса Каштанова, Виктория Бурковская и Дареджан Квеидзе также пытались убедить судей: следствие не доказало, что Улюкаев просил взятку и ожидал ее получить.

Они требовали отменить приговор и признать Алексея Улюкаева невиновным.

Однако прокуратура в лице двоих прокуроров, Бориса Непорожного и Павла Филиппчука, скептически отнеслась к доводам защиты. В частности, Непорожный заключил, что Улюкаев — человек, облеченный властью, и решил воспользоваться своим служебным положением для личного обогащения. Он попросил оставить приговор без изменения.

Приговор, тем не менее, изменили. Если раньше Улюкаеву, помимо заключения в колонию строгого режима и штрафа, назначили наказание в виде запрета занимать должности в госучреждениях в течение восьми лет после освобождения, то сейчас эта часть отменена. Как только Алексей Улюкаев выйдет на свободу, он снова может стать госслужащим.

Таким образом суд не усомнился в том, что 14 ноября 2016 года Улюкаев получил взятку $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина на территории офиса нефтяной компании. Бывший министр будет отбывать наказание за то, что Сечин передал ему сумку с купюрами и корзинку с фирменными колбасками — передачу контролировали сотрудники ФСБ. При этом месяцем ранее, как признал суд, Улюкаев на саммите БРИКС в индийском штате Гоа «решил использовать значимость и авторитет своей должности» и «жестом с двумя пальцами» потребовал у главы «Роснефти» деньги в качестве «премии» за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» 50-процентного госпакета акций «Башнефти».

Алексей Улюкаев свою вину по-прежнему не признает. «Приговор построен на единственном производном доказательстве — одна бабка сказала. В данном случае, один мужик сказал», — сказал он сегодня в заключительной речи.